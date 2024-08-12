Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

12 августа, 08:30

Новости

Новости регионов: молния стала причиной крупного пожара под Нижним Новгородом

Новости регионов: молния стала причиной крупного пожара под Нижним Новгородом

Новости мира: Олимпийские игры в Париже завершились

Подростки угнали автомобиль каршеринга в Москве

Новости регионов: удар молнии спровоцировал пожар в жилом доме под Нижним Новгородом

Пожар в жилом доме произошел в Лобне

"ГАЗель" протаранила мотоцикл на МКАД в ночь на 12 августа

Радиационный фон вокруг ЗАЭС и Энергодара в норме после обстрела со стороны ВСУ

Возгорание произошло на объекте охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ

Новости мира: в Калифорнии не могут справиться с крупным лесным пожаром

Следователи допросят устроившего смертельное ДТП подростка

Под Нижним Новгородом крупный пожар произошел из-за удара молнии, которая попала в частный дом. Огонь успел уничтожить крышу и второй этаж, в момент пожара в доме никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Специалисты Эльбрусского спасательного отряда эвакуировали мужчину в горах Кабардино-Балкарии. Во время восхождения 34-летнему гражданину Белоруссии стало плохо. Спасатели эвакуировали мужчину на вертолете Ми-8 в Нальчик и передали врачам.

А в Суздале жители с 9 августа отмечают тысячелетие города. Среди мероприятий – различные ярмарки и концерты, а также исторический лагерь у стен Покровского монастыря. Отмечать юбилей Суздаль будет весь год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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