Новости регионов: молния стала причиной крупного пожара под Нижним Новгородом

Под Нижним Новгородом крупный пожар произошел из-за удара молнии, которая попала в частный дом. Огонь успел уничтожить крышу и второй этаж, в момент пожара в доме никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Специалисты Эльбрусского спасательного отряда эвакуировали мужчину в горах Кабардино-Балкарии. Во время восхождения 34-летнему гражданину Белоруссии стало плохо. Спасатели эвакуировали мужчину на вертолете Ми-8 в Нальчик и передали врачам.

А в Суздале жители с 9 августа отмечают тысячелетие города. Среди мероприятий – различные ярмарки и концерты, а также исторический лагерь у стен Покровского монастыря. Отмечать юбилей Суздаль будет весь год.

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