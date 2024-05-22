Эксперт Абрамчук объяснил скопление медуз в Анапе последствиями шторма

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Скопление медуз у берегов Анапы связано с последствиями недавнего шторма, объяснил завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук.

Специалист рассказал, что их высокая концентрация у береговой линии объясняется сильным ветром. Его порывы вызывают волны, которые и прибивают медуз к берегу.

"Касаемо отдыхающих, гостей нашего региона, конечно же, нежелательно их (медуз. – Прим. ред.) трогать, потому что при контакте, в частности, к примеру с медузой ризостомой или корнерот, они способны оставлять на теле человека определенные ожоги", – цитирует Абрамчука РИА Новости.

По словам эксперта, в глобальном смысле это явление не приведет к каким-либо экологическим последствиям. Такое скопление медуз наблюдается в Краснодарском крае ежегодно, уточнил он.

Ранее сообщалось, что Амурский залив возле берегов Владивостока приобрел необычный цвет. Местами вода окрасилась в желтый оттенок. Ученые связали эти изменения с пыльцой хвойных деревьев и рассказали, что такое явление называется "желтыми приливами".