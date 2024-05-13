Амурский залив окрасился в желтый цвет

Фото: телеграм-канал "Новости Приморья | Владивосток"

Амурский залив возле берегов Владивостока приобрел необычный цвет. Местами вода окрасилась в желтый оттенок. О причинах таких изменений рассказали специалисты Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Изначально на появление желтых разводов в районе Спортивной гавани города обратили внимание жители города. Ученые объяснили населению, что изменение цвета воды связано с пыльцой хвойных деревьев, назвав это явление "желтыми приливами".

"Переносимая ветром, она оседает на поверхности воды и ветром же концентрируется в пятна и полосы", – уточнили специалисты в беседе с корреспондентами "Комсомольской правды – Владивосток".

Ученые призвали население не паниковать и подчеркнули, что эта пыльца не является ядовитой. Однако они отметили, что при высокой концентрации она может нанести вред водоему – нарушить экологический баланс залива.

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