Максимальный уровень магнитной бури объявили впервые за 20 лет

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Ученые из США впервые с 2003 года увеличили до максимальной оценку силы геомагнитной бури, которая накрыла Землю. Об этом заявила Метеорологическая служба США (NWS) в соцсети X.

"Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 6:54 вечера по восточному времени (01:54 по московскому времени)", – сказано в сообщении.

При этом, как уточнили в службе, такой уровень бури продержится еще на Земле до конца выходных. В последний раз, по информации NWS, геомагнитный шторм достигал максимальных показателей в 2003 году.

Ранее на Земле была зафиксирована сильная магнитная буря уровня G3, которая могла приводить к проблемам в энергетических системах и в спутниковой радионавигации.

При этом в средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния. Всего за последние две недели на Солнце произошло десять вспышек класса X и большое количество вспышек класса М.

