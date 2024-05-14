Эксперт Кунафин: критических изменений во флоре и фауне Москвы из-за заморозков нет

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Специалисты не выявили критических изменений во флоре и фауне столицы в связи с майскими заморозками. Об этом рассказал глава отдела мониторинга биоразнообразия Мосприроды Азамат Кунафин.

В беседе с РИА Новости эксперт уточнил, что значительных перемен в природе Москвы не было обнаружено только на первый взгляд. Кунафин обратил внимание, что долгосрочные последствия резкого похолодания департаменту удастся выявить только спустя некоторое время.

Первая декада мая на территории европейской части России оказалась самой холодной за весь период наблюдений. В начале месяца здесь образовалась "воронка", в которую попадал морозный воздух из самых холодных акваторий Северного Ледовитого океана. Эти условия втягивания были созданы двумя центрами с разными знаками – антициклоном к западу и циклоном к востоку от Москвы.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин поделился данными о приближающемся потеплении. По его словам, к выходным, 18 и 19 мая, в столичном регионе ожидается температура воздуха от 16 до 21 градуса. Специалист уточнил, что большую часть текущей недели погода в Москве будет определяться антициклоном.