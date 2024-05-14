Сильную вспышку на Солнце зафиксировали утром 14 мая

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На Солнце зафиксировали новую вспышку самого высокого класса, сообщает RT со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышку X1.7 зарегистрировали 14 мая в 05:09. Она длилась 16 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. По прогнозам центров космической погоды на Земле, вечером и в первой половине 15 мая возможны магнитные бури слабой и средней интенсивности класса G1–G2, после чего Солнце возьмет паузу и будет накапливать энергию для новых вспышек.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале, что с 10 по 12 мая магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в нынешнем столетии. Причиной стала повышенная активность Солнца, в частности, корональные выбросы массы 7–9 мая.

По словам Леуса, вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами солнечного вещества. Если они попадают по Земле, то могут вызывать возмущения магнитного поля Земли, или геомагнитные бури.

Синоптик рассказал, что силу бури измеряют по возрастанию геомагнитного индекса Kp и делят на пять уровней от G1 до G5. В завершившейся геомагнитной буре 10–12 мая виноваты вспышки, происходившие на Солнце 8 мая.

Обычно на то, чтобы солнечное вещество преодолело 150 миллионов километров, которые отделяют Солнце от Земли, требуется 3–4 дня, однако скорость корональных выбросов массы оказалась выше почти вдвое, поэтому первый "удар" по земной магнитосфере произошел уже вечером 10 мая.

В итоге магнитная буря началась вечером 10 мая и сразу превысила уровень G4. После полуночи на 11 мая она усилилась до максимального уровня G5, и в течение суток уровень не опускался ниже отметки G4. Область полярных сияний распространилась до 40 градусов северной широты. Спад геомагнитной активности начался 12 мая. Уровень геомагнитных возмущений 12–13 мая не превышал G2-G3, и эта повторная геомагнитная буря завершилась к полудню 13 мая.

В Институте космических исследований РАН рассказали, что магнитная буря 10–12 мая 2024 года стала одной из крупнейших за всю историю наблюдений и крупнейшей на настоящий момент в XXI веке. Предыдущая значительная буря 24 марта этого года не превысила уровня G4 и завершилась даже быстрее, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что вспышки на Солнце могут становиться причиной магнитных бурь на Земле. Они, в свою очередь, ведут к сбоям в работе энергосистем, а также оказывают влияние на пути миграций птиц и животных. Тем не менее, когда вспышка происходит на большом расстоянии от линии Солнце – Земля, она не приводит к каким-либо изменениям на нашей планете.