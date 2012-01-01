Российские ученые зафиксировали на Солнце несколько крупных вспышек, которые произошли в конце апреля и начале мая. Отмечается, что они были длительные и мощные. Рассказываем, стоит ли в ближайшее время ждать магнитную бурю и как это явление может повлиять на людей и технику.
Вспышка за вспышкой
Мощные и длительные вспышки на Солнце зафиксированы 30 апреля и 1 мая, рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики. При этом ученые не исключили их усиление 2 мая. Таким образом, 3 мая Землю может накрыть магнитная буря, считают специалисты.
По словам ученых из Института прикладной геофизики, на майских праздниках зафиксировано сразу несколько вспышек классов C и M. При этом 2 мая вероятен выброс класса X.
Однако, по мнению руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, до конца праздников сильной солнечной активности не будет. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24.
Специалист уточнил, что вспышки станут ярче только в период с 10 по 15 мая и будут наблюдаться до июня.
Бурь не избежать
В 2024 году ученые ожидают несколько волн магнитных бурь, рассказал Москве 24 доктор физико-математических наук Игорь Чашей. При этом подобная обстановка будет сохраняться примерно два года, добавил эксперт.
"Но ничего страшного в этом нет. Мы уже давно живем вместе с Солнцем, и такие периоды повторяются все время, каждые 11 лет", – объяснил он.
Сильнее всего магнитные бури влияют на технику. Например, спутники в космосе могут менять свои орбиты, на больших высотах вероятны нарушения работы систем связи. На Земле это может проявляться в виде сбоя у навигационных приборов или отключения электричества в некоторых странах.
Кроме того, в периоды магнитных бурь некоторые жалуются на головокружение, тошноту и общую слабость, обратил внимание ученый.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал, как человек способен смягчить воздействие магнитных бурь. По его словам, в этом помогут сбалансированное питание, хороший сон, умеренные спортивные тренировки и прогулки на свежем воздухе.