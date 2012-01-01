Российские ученые зафиксировали на Солнце несколько крупных вспышек, которые произошли в конце апреля и начале мая. Отмечается, что они были длительные и мощные. Рассказываем, стоит ли в ближайшее время ждать магнитную бурю и как это явление может повлиять на людей и технику.



Вспышка за вспышкой

Мощные и длительные вспышки на Солнце зафиксированы 30 апреля и 1 мая, рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики. При этом ученые не исключили их усиление 2 мая. Таким образом, 3 мая Землю может накрыть магнитная буря, считают специалисты.



Исследователи выделяют пять классов солнечных вспышек: A, B, C, M и X, где последняя – самая мощная. При переходе к каждой следующей букве интенсивность увеличивается в 10 раз. Вспышки на Солнце, как правило, сопровождаются выбросами плазмы, а раскаленное облако, достигая Земли, провоцирует магнитную бурю. По словам ученых из Института прикладной геофизики, на майских праздниках зафиксировано сразу несколько вспышек классов C и M. При этом 2 мая вероятен выброс класса X.



Однако, по мнению руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, до конца праздников сильной солнечной активности не будет. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24.





Сергей Богачев руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Магнитной бури 3 мая не прогнозируется. Сейчас более-менее спокойная ситуация, она стабилизировалась неделю назад и пока сохраняется. В данный момент активность на Солнце низкая.

Специалист уточнил, что вспышки станут ярче только в период с 10 по 15 мая и будут наблюдаться до июня.



Бурь не избежать

В 2024 году ученые ожидают несколько волн магнитных бурь, рассказал Москве 24 доктор физико-математических наук Игорь Чашей. При этом подобная обстановка будет сохраняться примерно два года, добавил эксперт.

"Но ничего страшного в этом нет. Мы уже давно живем вместе с Солнцем, и такие периоды повторяются все время, каждые 11 лет", – объяснил он.

Сильнее всего магнитные бури влияют на технику. Например, спутники в космосе могут менять свои орбиты, на больших высотах вероятны нарушения работы систем связи. На Земле это может проявляться в виде сбоя у навигационных приборов или отключения электричества в некоторых странах.

Кроме того, в периоды магнитных бурь некоторые жалуются на головокружение, тошноту и общую слабость, обратил внимание ученый.





Игорь Чашей доктор физико-математических наук Есть люди, которые очень чувствительны к магнитным возмущениям, но их не так много. Это, как правило, те, у кого слабое здоровье или хронические заболевания.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал, как человек способен смягчить воздействие магнитных бурь. По его словам, в этом помогут сбалансированное питание, хороший сон, умеренные спортивные тренировки и прогулки на свежем воздухе.

