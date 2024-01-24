24 января, 09:47Общество
Эндокринолог призвала избегать жареного и жирного во время магнитных бурь
Фото: depositphotos/Eddie100164
Эндокринолог Зухра Павлова призвала не провоцировать обострение болезней желудочно-кишечного тракта в период магнитных бурь, сообщает "Радио 1".
По ее словам, в этот период лучше избегать жареной, жирной или соленой пищи. Эксперт отметила, что из-за магнитных бурь может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней.
Метеочувствительным людям в связи с этим обязательно нужно принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты, а также держать под рукой таблетки, которые помогают купировать симптомы метеозависимости.
Специалист обратила внимание, что многие пациенты бросают их пить, как только им полегчает, однако это ловушка – многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства.
По словам врача, успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия, расслабляющий массаж и медитация, тоже помогают справиться с симптомами метеозависимости.
Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева посоветовала отказаться от тяжелой пищи во время простуды, потому что все силы человека направлены на борьбу с вирусной инфекцией. Она призвала не употреблять жареную пищу, газированную воду, снеки и фастфуд.
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