Эндокринолог призвала избегать жареного и жирного во время магнитных бурь

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Эндокринолог Зухра Павлова призвала не провоцировать обострение болезней желудочно-кишечного тракта в период магнитных бурь, сообщает "Радио 1".

По ее словам, в этот период лучше избегать жареной, жирной или соленой пищи. Эксперт отметила, что из-за магнитных бурь может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней.

Метеочувствительным людям в связи с этим обязательно нужно принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты, а также держать под рукой таблетки, которые помогают купировать симптомы метеозависимости.

Специалист обратила внимание, что многие пациенты бросают их пить, как только им полегчает, однако это ловушка – многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства.

По словам врача, успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия, расслабляющий массаж и медитация, тоже помогают справиться с симптомами метеозависимости.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева посоветовала отказаться от тяжелой пищи во время простуды, потому что все силы человека направлены на борьбу с вирусной инфекцией. Она призвала не употреблять жареную пищу, газированную воду, снеки и фастфуд.

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