Врач призвал отказаться от фастфуда, жареной и жирной пищи во время простуды

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева посоветовала отказаться от тяжелой пищи во время простуды, когда все силы человека направлены на борьбу с вирусной инфекцией. Об этом пишет "Газета.ру".

Эксперт уточнила – чем пища проще и легче для переваривания, тем она полезнее в этот период, так как пищеварение требует много энергии. Она призвала отказаться от жирной и жареной пищи, газированной воды, снеков и фастфуда.

"Также, если не хочется есть во время простуды, то необходимо обеспечить поступление энергии в виде простых углеводов, например, морс из ягод или молоко с медом – хороший вариант борьбы с обезвоживанием и поддержания уровня энергии для борьбы с инфекцией", – рассказала врач, подчеркнув важность питьевого режима, который быстрее снизит интоксикацию.



Она посоветовала отказаться от выпечки, сладостей и красного мяса. По ее словам, в период болезни лучше употреблять супы на нежирном бульоне, печеные овощи, крупы, отварное белое куриное мясо, нежирные рыбные блюда, подсушенный хлеб, кисломолочные продукты и желательно запеченные фрукты.

"Богатая клетчаткой пища в первые дни болезни также не принесет особой пользы, а может вызвать чувство тяжести, переполнения желудка", – объяснила она, назвав свежие овощи и большое число фруктов не лучшим вариантом питания во время простуды.

Врач рассказала, что пища должна быть простой и полезной, легко усваиваться, а также содержать необходимые вещества – белки, углеводы, витамины и минералы. Предпочтительнее всего отваривать, запекать и тушить пищу.

"Чем более гомогенизирована и разварена пища, тем легче она будет усваиваться", – напомнила она.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала в беседе с Москвой 24 о том, что калорийная пища вроде паштета поможет согреться в холодную погоду. Она напомнила, что его готовят из субпродуктов, в том числе печени, и добавляют в большом количестве масло.

В этом случае продукт, насыщенный белками и жирами, хорошо усваивается и помогает согреться. Между тем для укрепления легочной системы в зимний период паштет также поможет – в нем есть сурфактант, необходимый для хорошей работы легочной ткани, сказала Мухина.

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