Диетолог назвал наименее вредные для здоровья пельмени

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Первое место в рейтинге наименее вредных занимают пельмени с начинкой из растительного мяса. В составе такого продукта насыщенные жиры заменены на менее вредные ненасыщенные, а белок – растительного происхождения, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога-консультанта Алексея Кабанова.

Он уточнил, что любые мясные продукты содержат большое количество насыщенных жиров, переизбыток которых приводит к росту риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и деменции. Однако пельмени являются удобным продуктом, от которого вряд ли возможно полностью отказаться, отметил Кабанов.

"Второе место – пельмени с индейкой или кроликом. Диетическое и значительно менее жирное мясо позволяет с меньшим вредом для здоровья также добавить в свой рацион интересный продукт. Кроме того, кролик и индейка идеально подойдут для детей и людей с аллергией", – говорится в сообщении.

Закрывают рейтинг пельмени с красной рыбой. Кабанов назвал этот вариант вкусным и сытным, отметив, что рыба богата ненасыщенными жирными омега-кислотами. Диетолог также посоветовал убрать из рациона пельмени с красным мясом, особенно в том случае, когда в начинке присутствуют сразу несколько видов: говядина, баранина и свинина.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что чрезмерно частое употребление классических покупных пельменей может стать причиной повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Калорийность этого продукта также повышает добавление жирных соусов (например, майонеза) или обжаривание на масле.

"Куки-внуки": пельмени