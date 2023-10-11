Врач рассказала о неожиданной пользе пельменей

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Пельмени содержат полезные жиры и белок, который поможет поддержать жизненные процессы в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Пельмени хорошо насыщают, дают энергию. Белок в составе такого продукта на достаточно долгое время поддерживает чувство сытости и является источником полезных белковых молекул для построения и обновления тканей в нашем организме", – отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук В составе пельменей есть полезные жиры. Они крайне необходимы в нашем питании. Каждый из жировых компонентов находит себе применение, потому что наш организм постоянно работает и расходует все молекулярные материалы.

Вместе с тем рекомендуется отдавать предпочтение домашним пельменям, а не купленным в магазине. "Хозяйка может со своей любовью положить в состав пельменей исключительно полезные компоненты, хорошее, качественное мясо. Теста в продукте должно быть как можно меньше, приоритетом все-таки является фарш", – пояснила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, как не набрать вес при употреблении пельменей. Следует соблюдать меру и есть этот продукт не чаще двух раз в неделю. Одна порция должна составлять примерно 10–15 пельменей среднего размера. Желательно сочетать их с овощами, чтобы пища лучше переваривалось.

