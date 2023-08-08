Эксперт назвала два признака полезных макарон

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При выборе макарон следует обращать внимание на их состав и содержание белка. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

"Как выбрать пшеничные макароны? В первую очередь смотрим на состав. Мука, из которой они сделаны, должна быть из твердых сортов пшеницы. Лучший вариант – это цельнозерновые макароны", – сообщила она.

По словам диетолога, такие макароны содержат больше клетчатки, потребление которой оказывает положительное влияние на микробиоту кишечника и способствует размножению полезных бактерий в организме.

Вторым признаком, на который следует обращать внимание при покупке макарон, является надпись trafilata al bronzo. Она говорит о том, что для изготовления продукции использовались пресс-формы из бронзы. Тесто для таких макарон содержит больше белка, заключила Арзуманян.

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