Диетолог назвала продукты, ухудшающие настроение

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Употребление жирной пищи и холодной воды ухудшает настроение. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Большое количество жирной пищи нагружает печень и желчный пузырь, возникает выброс желчи, может произойти желчная интоксикация. Также ее застой вызывает определенное настроение, гнев, недовольство", – объяснила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог Такие перепады может вызвать употребление жирного шашлыка, баранины например, сала. То есть продукты, где жира больше, чем самого мяса. При этом человек может даже не ощущать какой-то болезненности, физически это никак не будет выражаться.

Ухудшает настроение и употребление холодной воды. "Клетки реагируют на холодную воду как на стоп-сигнал. В этом случае происходит мощная остановка кишечника, будет чувство тяжести", – уточнила диетолог.

По словам Мухиной, именно поэтому следует пить теплую и горячую воду, которая, наоборот, будет расслаблять мышцы желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей.

Ранее россиянам рассказали о продуктах, которые помогут в пожилом возрасте поддержать хорошее настроение. В частности, рекомендуется включать в рацион индейку, поскольку в ней присутствует триптофан. Это вещество участвует в образовании гормона хорошего настроения – серотонина. Кроме того, можно употреблять печень трески и продукты с содержанием йода, например фейхоа или хурму.

