13:29Общество
Эндокринолог назвала лучшие продукты для хорошего настроения пожилых
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Индейка, печень трески, хурма и фейхоа являются лучшими продуктами для хорошего настроения пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
В индейке содержится много триптофана. Эта аминокислота участвует в образовании серотонина – гормона хорошего настроения, пояснила специалист.
Также эксперт посоветовала добавить в рацион продукты с содержанием йода – хурму и фейхоа. Дефицит этого микроэлемента есть практически у каждого человека, который не живет рядом с морем, отметила Лазуренко.
"Высокая потребность в йоде имеется абсолютно у каждой клеточки нашего организма. И если есть йододефицит, то организм не сможет выработать вообще никаких эндорфинов, ни гормонов настроения, ни, что самое главное, удержать гормоны в активном действии. Поэтому нужно употреблять продукты с йодом", – подчеркнула эндокринолог.
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