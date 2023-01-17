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13:19

Общество

Эндокринолог рассказала об антивозрастной ягоде для пожилых

Фото: depositphotos/LisaA85

Регулярное употребление клюквы укрепляет стенки сосудов, улучшает работу кишечника и помогает в профилактике раннего старения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Клюква – прекрасная ягода, поскольку это мощнейший антиоксидантный продукт. В ней очень много витамина C. Это витамин-антиэйдж, то есть средство, направленное на предотвращение преждевременного старения клеток", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, витамин C помогает снизить воспалительные процессы во всем организме.

Если говорить про пожилых людей, то болезни времени – это атеросклероз, остеопороз, ожирение. В основе многих этих недугов лежит воспаление неинфекционного характера. Витамин C как раз очень хорошо помогает снизить риски развития атеросклеротического поражения стенок сосудов и предотвратить развитие вышеуказанных заболеваний.
Наталья Лазуренко
врач-диетолог, эндокринолог

Также клюква – хороший источник растворимой и нерастворимой клетчатки, которая является питательной средой для бактерий в кишечнике и помогает поддерживать баланс микробиоты.

"Что микробиота делает в ответ: она вырабатывает метаболиты, продукты своей жизнедеятельности, которые оказывают положительное влияние абсолютно на весь организм. Центральная нервная система, работа кишечника, передача нервного импульса – все будет зависеть от деятельности, разнообразия микробиоты, которая будет поддерживаться, если мы даем достаточное количество клетчатки клюквы", – указала специалист.

По возможности лучше употреблять свежую клюкву. Также можно заваривать некрепкие морсы без добавления сахара и меда или есть ягоду в сушеном виде, советует эксперт.

Как вариант, можно еще использовать замороженную клюкву. Витамина C, конечно, там поменьше, но тем не менее достаточно высокий уровень необходимых элементов для питания будет сохраняться.
Наталья Лазуренко
врач-диетолог, эндокринолог

Вместе с тем Лазуренко не рекомендует употреблять клюкву при проблемах с ЖКТ. Поскольку ягода сама по себе кислая, она будет раздражать стенку желудка и вызывать болевые ощущения. Кроме того, провоцировать воспалительный процесс и усиливать те воспаления, которые уже имеются в организме.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный продукт для нервной системы людей в возрасте. Специалист порекомендовала отдать предпочтение индейке. В ней содержится много витаминов группы B, которые благотворно влияют на здоровье нервной системы. Также в этом продукте присутствуют полезные полиненасыщенные жирные кислоты, обладающие антисклеротическими, противовоспалительными и антихолестериновыми свойствами.

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