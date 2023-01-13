Диетолог назвала самый полезный продукт для нервной системы пожилых людей

Фото: depositphotos/malino

Индейка является самым полезным продуктом для нервной системы пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, для нормальной работы нервной системы организму необходим достаточный уровень витаминов группы B. Значительное их количество присутствует в индейке.





Елена Соломатина врач-диетолог Главное, от чего страдают многие пожилые люди, – это нехватка витамина B, в частности B12. Если его не хватает, человек может испытывать шаткость походки, головокружение.

"В индейке есть полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Они оказывают не только противовоспалительный, антихолестериновый и антисклеротический эффект, но еще и обеспечивают изоляцию для миелиновых нервных волокон, и поэтому точность мышления как раз тоже зависит от этого", – пояснила врач.

Поскольку в индейке содержится много магния, регулярное употребление этого мяса поможет снять раздражительность и укрепит нервную систему. Также в этом продукт есть фосфор, который полезен для хорошего мышления, уточнила Соломатина. Специалист порекомендовала есть индейку примерно три раза в неделю. Желательно ее варить или запекать.

Ранее был назван самый вредный вариант завтрака для людей в возрасте. Пожилым не рекомендуется начинать утро с употребления жареной колбасы на белом хлебе и сладкого чая. Лучше приготовить гречневую или овсяную кашу с добавлением сухофруктов и ягод.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!