16:31Общество
Диетолог назвала самый полезный продукт для нервной системы пожилых людей
Фото: depositphotos/malino
Индейка является самым полезным продуктом для нервной системы пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, для нормальной работы нервной системы организму необходим достаточный уровень витаминов группы B. Значительное их количество присутствует в индейке.
"В индейке есть полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Они оказывают не только противовоспалительный, антихолестериновый и антисклеротический эффект, но еще и обеспечивают изоляцию для миелиновых нервных волокон, и поэтому точность мышления как раз тоже зависит от этого", – пояснила врач.
Поскольку в индейке содержится много магния, регулярное употребление этого мяса поможет снять раздражительность и укрепит нервную систему. Также в этом продукт есть фосфор, который полезен для хорошего мышления, уточнила Соломатина. Специалист порекомендовала есть индейку примерно три раза в неделю. Желательно ее варить или запекать.
Ранее был назван самый вредный вариант завтрака для людей в возрасте. Пожилым не рекомендуется начинать утро с употребления жареной колбасы на белом хлебе и сладкого чая. Лучше приготовить гречневую или овсяную кашу с добавлением сухофруктов и ягод.
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