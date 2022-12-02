Нутрициолог назвала самые полезные крупы для пожилых людей

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Зеленая гречка и киноа являются самыми полезными крупами для пожилых людей, потому что легко усваиваются организмом. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Анастасия Дубицкая.

"В первую очередь я рекомендую зеленую гречку. Это необработанная крупа, которая легко готовится и очень хорошо усваивается организмом как детским, так и старше 60 лет. А еще в ней много полезных веществ, микроэлементов, витаминов группы В, железа, магния, что очень важно для пожилого организма", – объяснила эксперт.

Еще одна крупа, которую рекомендуется есть людям старше 60 лет, – киноа, продолжила нутрициолог.





Анастасия Дубицкая нутрициолог Есть белая, красная, черная. Пожилым я рекомендую именно белую. Причем киноа можно есть как отдельный гарнир, так и добавлять в салаты, например, с красной рыбой. И получится отличный источник омега жирных кислот.

Из киноа можно делать и сладкие каши на завтрак. Лучше всего вместо сахара добавлять в блюдо сироп топинамбура, ягоды или фрукты, советует Дубицкая.

Вместе с тем, по словам специалиста, людям старше 60 лет следует исключить из рациона такие крупы, как рис, поскольку они являются слишком тяжелыми для пищеварения.



"С возрастом желудочно-кишечный тракт изнашивается, пищеварительные ферменты снижают свою активность. Снижается и активность самого человека, обмен веществ. Поэтому пожилым людям лучше употреблять крупы, которые легко усваиваются", – заключала Дубицкая.

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