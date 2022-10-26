Диетолог назвала самый полезный орех для пожилых

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Самым полезным для пожилых людей орехом является грецкий. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В грецком орехе содержатся полезные для нервной системы витамины группы B. Также в нем есть калий и магний, которые улучшают работу сердца, расслабляют сосуды и выводят излишки жидкости из организма. Все это способствует понижению давления, объясняет эксперт.

Кроме того, содержащийся в грецком орехе витамин E благотворно влияет на кожу, волосы и ногти, продолжает врач.





Елена Соломатина врач-диетолог В грецких орехах есть еще и йод, его много в перепонках. Это необходимый компонент для работы щитовидной железы и выработки энергии. Очень часто у пожилых бывает скрытый гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы. – Прим. ред.). Падает количество энергии, люди склонны к лишнему весу, запорам, усталости.

Также в грецком орехе содержится белок, который является строительным материалом для организма, напомнила диетолог.

"С возрастом получить белок из продуктов животного происхождения все сложнее, потому что уже сложно переварить мясо. Но белок-то все равно нужен, а орехи усваиваются неплохо, если их замочить", – отметила она.

Сами по себе орехи, в том числе и грецкий, имеют в составе много полезных жиров, в частности омега-3.





Елена Соломатина врач-диетолог Они понижают уровень воспаления, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, компенсируют повышение плохого холестерина, который является провокатором образования атеросклеротических бляшек и дальше инсультов, инфарктов.

В день специалист рекомендует употреблять примерно 3–5 грецких орехов.

Ранее россиян предупредили об опасности жареных орехов. По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, такой способ обработки делает их вредными для здоровья. Эксперт порекомендовала включать в рацион подсушенные орехи. Перед употреблением их следует замочить на четыре часа в воде.



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