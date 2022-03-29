Врачи рассказали о неожиданной опасности семечек

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что чрезмерное употребление семечек может привести к набору веса и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

По словам эксперта, это очень высококалорийный продукт. В 50 граммах очищенных семечек содержится порядка 400 килокалорий, что сравнимо с полноценным приемом пищи, предупреждает Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наиболее опасно – это, конечно же, набор веса. Потому что за набором веса следует поломка всего энергетического обмена в организме, внутрисистемное воспаление и целый букет заболеваний.

В свою очередь, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург добавил, что семечки могут быть опасны для людей с гастритом.

"Когда мы пережевываем семечки, образуются довольно острые краешки у того, что мы проглатываем. И эти краешки могут довольно здорово раздражать эрозии, то есть приводить к обострению гастрита и обострению язвенной болезни", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, у некоторых семечки могут вызвать аллергию, предупреждает диетолог. "Надо смотреть тем, у кого аллергия на семена подсолнечника или так называемая множественная аллергия. Там и полынь, и береза, и малина. Много каких-то наименований реагирования, может быть и перекрестная аллергия на семечки", – поясняет специалист.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская предупредила любителей неочищенных семечек о риске потерять зубы при регулярном употреблении этого продукта. По ее словам, шелуха может создавать микропорезы на слизистой и на деснах. Последние со временем становятся слабыми и плохо фиксируют зубы, которые начинают шататься.

