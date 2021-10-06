Диетолог рассказала об опасности злоупотребления семечками

Фото: depositphotos/apzhelez

Россиянам объяснили, когда употребление семечек отрицательно влияет на организм. Об этом рассказала диетолог Наталья Сычева в эфире радио Sputnik.

Свойства тыквенных и подсолнечных семечек сильно отличаются. Эксперт посоветовала отдавать предпочтение тыквенным семенам.

"В них достаточно большое количество магния, который хорошо действует на нервную систему. Это важно, поскольку сейчас практически все в хроническом стрессе, и семечки здесь были бы очень полезны", – сообщила Сычева.

Диетолог также отметила, что в семечках подсолнечника содержится много жирорастворимых витаминов A, E и D. При этом употребление большого количества этого продукта может негативно сказаться на иммунитете человека.

"Там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало", – подытожила Сычева.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасов в эфире телеканала Москва 24 перечислил полезные свойства миндаля. Специалист заверил, что употребление ореха поможет замедлить процесс старения организма.