Эксперты назвали 10 причин колебания уровня сахара в крови

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Специалисты медпортала Everydayhealth.com выделили 10 основных факторов, которые могут вызвать колебания уровня сахара в крови. Об этом сообщает Pravda.ru.

Первым фактором они назвали обезвоживание. Недостаток жидкости может стать причиной гипергликемии, так как сахар в крови становится более концентрированным, уточнили специалисты.

Они обратили внимание и на обратную связь. Так, из-за высокого уровня сахара, по их словам, чаще появляется желание ходить в туалет, что в конечном итоге также приводит к обезвоживанию.

Тем, кто не готов пить много воды, специалисты рекомендовали выбирать несладкие травяные чаи со льдом или добавлять в бокал дольки цитрусовых, мяту и замороженные ягоды.

На первый взгляд безвредные искусственные подсластители также могут спровоцировать нарушение гомеостаза глюкозы, подчеркнули эксперты.

Рецептурные и безрецептурные препараты для лечения проблем со здоровьем, помимо диабета, могут повлиять на уровень сахара в крови. Так, стероиды, противозачаточные таблетки, некоторые антидепрессанты и нейролептики, а также ряд мочегонных и назальных противоотечных средств повышают уровень сахара. Противоположным эффектом обладают капли от кашля.

Кроме того, между двумя часами ночи и восьмью утра у некоторых людей происходит скачок сахара в крови. Небольшой богатый белком низкоуглеводный перекус перед сном иногда может помочь.

Гормональные изменения во время предменструальной фазы также могут сказаться на уровне сахара в крови. Показания обычно возвращаются к норме сразу или вскоре после начала месячных.

Колебания количества сахара в крови могут быть связаны и с недостатком сна.

Экстремальная жара или холод также могут заставить организм среагировать резким изменением количества сахара в крови. На людях с диабетом сказывается и смена часовых поясов.

Специалисты отметили, что кофеин способен повлиять на поведение инсулина, что может привести к низкому или высокому уровню сахара в крови.

Иногда ложная тревога возникает из-за ошибок при проведении тестирования. Эксперты напомнили о важности мытья рук перед тестированием. Соблюдая это правило, удастся избежать ложных результатов, заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые создали безболезненный тест для диабетиков. Новый тип специальных полосок позволит диабетикам не прокалывать палец для сбора крови, достаточно будет положить одну из них на язык.

