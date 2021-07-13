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Наука

17:25

Австралийские ученые создали безболезненный тест для диабетиков

наука медицина

Фото: depositphotos/Kzenon

Ученые из Австралии создали безболезненный способ проверить уровень глюкозы в крови для людей с диабетом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Новый тип специальных полосок позволит диабетикам не прокалывать палец для сбора крови, достаточно будет положить одну из них на язык. Спустя несколько минут результаты отобразятся на экране смартфона.

Проект уже профинансирован правительством Австралии. На создание предприятия для массового производства тест-наборов выделено 6,3 миллиона австралийских долларов.

В продажу новые полоски поступят не раньше 2023 года.

Ранее эндокринолог предупредил об опасности жары для больных диабетом. Врач подчеркнул, что необходимо отличать перегревание от гипогликемии, поскольку симптомы схожи. Это судороги, помутнение сознания или обморок.

Кроме того, подчеркнул эксперт, больным диабетом необходимо следить за уровнем сахара в крови.

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