Эндокринолог предупредил об опасности жары для больных диабетом

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Аномально жаркая погода может негативно влиять на организм больных сахарным диабетом, предупредил главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.
"При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему", – приводит слова Анциферова РИА Новости.
Врач также подчеркнул, что необходимо отличать перегревание от гипогликемии, поскольку симптомы схожи. Это судороги, помутнение сознания или обморок. Кроме того, подчеркнул эксперт, больным диабетом необходимо следить за уровнем сахара в крови.
"В жаркое время снижается аппетит, вследствие чего пациент с сахарным диабетом может пропустить прием пищи или съесть значительно меньше. Это может стать причиной гипогликемической реакции", – добавил Анциферов.
Ранее диетолог-эндокринолог, семейный врач Анна Русинова рассказала, почему весной и летом проще сбросить лишний вес. По мнению специалиста, все дело в сезонных биоритмах: улучшается настроение, появляется нацеленность на успех и ускоряется метаболизм.
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