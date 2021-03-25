Эндокринолог раскрыла необычный способ похудения

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Чтобы прийти в форму, нужно избавиться от белого жира и накапливать бурый. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова на своей странице в социальной сети Instagram.

По ее словам, бурая ткань содержит большое количество митохондрий, где постоянно сжигаются свободные жировые кислоты. Чем больше процент бурого жира, тем легче сбросить вес, уточнила специалист.

Она также объяснила, что белый жир, наоборот, является некой фабрикой по производству веществ, вызывающих воспаление. Его избыток может привести к серьезным проблемам, например метаболическому синдрому. Павлова добавила, что для накопления бурого жира необходимо больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом и закаливаться.

Ранее врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева отметила, что свежую выпечку вредно употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Им лучше есть хлеб, которому уже восемь часов, а также вчерашний, уточнила специалист.