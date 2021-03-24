Врач призвала отказаться от свежей выпечки

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Свежий хлеб сложно переваривается, а также обладает более высокой кислотностью, чем черствый. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.

Она отметила, что свежую выпечку вредно употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Им лучше использовать хлеб, которому уже восемь часов, кроме того, можно есть и вчерашний хлеб.



По мере того как выпечка черствеет, ее структура меняется, именно это оказывает влияние на полезные и вредные свойства продукта, подчеркнула диетолог.

"Меняются кислотные свойства, полезность и вредность для желудка. Вчерашний хлеб лучше воспринимается желудком. С точки зрения пользы лучше взять вчерашний хлеб или сухарик", – цитирует Черняеву радио Sputnik.

Помимо этого, врач уточнила, что в магазинах часто пекут свежий хлеб, чтобы покупатели приобретали его, ведь тягу к выпечке можно сравнить с тягой к наркотическому веществу или сладкому.

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