Врач призвала отказаться от свежей выпечки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Свежий хлеб сложно переваривается, а также обладает более высокой кислотностью, чем черствый. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.
Она отметила, что свежую выпечку вредно употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Им лучше использовать хлеб, которому уже восемь часов, кроме того, можно есть и вчерашний хлеб.
По мере того как выпечка черствеет, ее структура меняется, именно это оказывает влияние на полезные и вредные свойства продукта, подчеркнула диетолог.
"Меняются кислотные свойства, полезность и вредность для желудка. Вчерашний хлеб лучше воспринимается желудком. С точки зрения пользы лучше взять вчерашний хлеб или сухарик", – цитирует Черняеву радио Sputnik.
Помимо этого, врач уточнила, что в магазинах часто пекут свежий хлеб, чтобы покупатели приобретали его, ведь тягу к выпечке можно сравнить с тягой к наркотическому веществу или сладкому.
Ранее сообщалось, что алкогольные напитки не могут заменить человеку полноценное питание. Спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева отметила, что существуют люди, питающиеся энергией солнца, однако заменить еду алкоголем нельзя.
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