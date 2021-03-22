Врач перечислил продукты, часто вызывающие отравление

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Названы продукты, которые чаще других вызывают пищевое отравление. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин в эфире радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что отравление может произойти от любой еды или напитка в случае, если они испортились или некачественные. При этом чаще всего отравления происходят молочными продуктами. Это обусловлено тем, что они имеют короткий срок годности.

"Если эти продукты неправильно хранятся, температурный режим не выдерживается, это хорошая среда для развития бактериальной флоры: творог, сметана, другие производные молочной продукции могут приводить к пищевым отравлениям", – сказал Зиннатуллин.

В случае отравления одного человека в организм попадает большое количество испорченного продукта. Если продуктом отравились сразу несколько человек, то причиной может быть пищевая инфекция.

В значительном количестве случаев причиной отравления становится алкоголь, подчеркнул врач. В контексте данного вопроса имеет значение концентрация и объем выпитого напитка.

"Можно добиться и хорошим алкоголем алкогольной интоксикации, и будут все симптомы отравления: тошнота, рвота, понос, потеря сознания и вплоть до летального исхода. А если это суррогат алкоголя, необходим меньший объем, чтобы произошло отравление", – объяснил Зиннатуллин.

При отравлении специалист порекомендовал принимать сорбенты. Он предостерег от остановки рвоты и диареи, так как организм таким образом производит очистку от причины недуга.

"Другое дело, если это неукротимые рвота или диарея, которые приводят к обезвоживанию. Здесь уже становится серьезной ситуация, нужно пить большое количество жидкости, лучше минеральной воды", – добавил Зиннатуллин.

При ухудшении самочувствия эксперт посоветовал обратиться к врачу.

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