Reuters: США сняли запрет американским специалистам на въезд на Украину

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Администрация США отменила запрет на въезд на Украину для американских специалистов, которые ремонтируют поставляемое Киеву американское оружие. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По сведениям агентства, эти специалисты будут размещены далеко от линии фронта и не станут участвовать в боевых действиях. Кроме того, группы подрядчиков США будут сами по себе немногочисленны.

Один из чиновников США на условиях анонимности заявил, что подобное решение позволит обеспечить быстрый ремонт американской техники и ее своевременное обслуживание.

По информации телеканала CNN, специалисты из США будут заниматься ремонтом истребителей F-16 и систем ПВО Patriot, поскольку эти виды вооружения требуют "особой технической экспертизы для обслуживания".

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена планирует срочно направить Украине последний пакет помощи стоимостью более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом победившего на выборах республиканца Дональда Трампа.

Лидеры Евросоюза, в свою очередь, на саммите в Будапеште продлили миссию по подготовке ВСУ на два года с бюджетом 409 миллионов евро.