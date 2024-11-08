Харьковская ВГА установила личности украинских летчиков F-16

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Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области раскрыло личности троих украинских летчиков, входящих в экипаж F-16 Fighting Falcon, передает пресс-служба ведомства.

Речь идет о летчиках, которые были замечены над Харьковской областью и приграничной с Россией зоной, уточнили в УВД ВГА. Ими являются:



подполковник Олег Климов 1992 года рождения – командир звена эскадрильи 831-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ;

капитан Максим Коляда 1997 года рождения – командир звена 39-й отдельной эскадрильи 40-й бригады "Центра";

Андрей Белокаменский 1994 года рождения – старший техник обслуживания авиационного вооружения инженерно-авиационной службы эскадрильи 204-й бригады тактической авиации командования "Запад" Воздушных сил ВСУ.

В ведомстве добавили, что в распознавании бойцов УВД ВГА помог высокопоставленный военнослужащий одной из бригад ВСУ.

Между тем в начале 2025 года на Украину прибудут еще восемь украинских пилотов, которые сейчас в США обучаются на истребителях F-16. Как пишут американские СМИ, столько же пилотов Киева в сентябре начали обучение на этих же самолетах, но уже в Румынии. Еще несколько человек обучаются базовым навыкам пилотирования во Франции и Великобритании.

Журналисты уточнили, что Украина с большой вероятностью не получит 20 истребителей F-16 и 40 пилотов до лета следующего года. Это связано с наймом молодых бойцов, из-за чего сроки подготовки будут увеличены.