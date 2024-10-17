WSJ: 8 пилотов, проходящих обучение на F-16, прибудут на Украину в начале 2025 года

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Восемь украинских пилотов, которые сейчас в США обучаются на истребителях F-16, прибудут на Украину в начале 2025 года, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Кроме того, указал собеседник издания, столько же пилотов Киева в сентябре начали обучение на этих же самолетах, но уже в Румынии. Еще несколько человек обучаются базовым навыкам пилотирования во Франции и Великобритании.

Журналисты уточнили, что Украина с большой вероятностью не получит 20 истребителей F-16 и 40 пилотов до лета следующего года. Это связано с наймом молодых бойцов, из-за чего сроки подготовки будут увеличены. Также у солдат Киева возникли проблемы с изучением английского языка, отмечает издание.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства до конца срока его полномочий. В этот перечень, в частности, вошло расширение подготовки украинских пилотов F-16, включая обучение еще 18 человек в 2025 году.

