CNN: главком сил НАТО в Европе составил список вооружений США для Украины

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Главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе, также возглавляющий Европейское командование ВС США, генерал Кристофер Каволи добавил систему связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM в список вооружений, которые следует поставить на Украину. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что Каволи не объяснил, почему Вашингтон все еще медлит с поставками вооружений. По информации источников телеканала, одной из причин замедления может быть страх США, что новейшие американские технологии попадут в руки армии России.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства до конца срока его полномочий. Американский лидер распорядился расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе с помощью обучения еще 18 пилотов в следующем году.

В свою очередь, министерству обороны США было поручено отремонтировать и поставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты к ней.

