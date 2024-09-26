Байден поручил до конца его срока выделить все предназначенные для Украины средства

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Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства до конца срока его полномочий, говорится на сайте Белого дома.

Американский президент распорядился расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе с помощью обучения еще 18 пилотов в следующем году. В свою очередь, министерству обороны США было поручено отремонтировать и поставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты к ней.

Также Киеву выделят 5,5 миллиарда долларов из тех средств, которые ранее одобрил конгресс Соединенных Штатов.

"Я также санкционировал выделение 5,5 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий, <...> чтобы моя администрация могла полностью использовать средства, выделенные конгрессом на поддержку сокращения американского оборудования в пользу Украины, а затем пополнить американские запасы", – уточнил американский президент.

Ранее Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, кассетные бомбы и прочие снаряды.

В свою очередь, Зеленский во время встречи с президентом США в кулуарах Генассамблеи ООН ознакомил Байдена со своим "планом победы". Позже Байден организовал мероприятие в поддержку Украины, на котором лидеры более чем 30 стран подписали совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.