МО Нидерландов подтвердило поставку Украине первых истребителей F-16

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Минобороны Нидерландов подтвердило поставку первых истребителей F-16 Украине. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

"Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. Кроме того, Нидерланды вносят значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов", – говорится в публикации.

Однако в заявлении не уточняется, сколько именно истребителей Нидерланды передали Украине. В общей сложности было обещано 24 самолета.

Помимо этого, Нидерланды выделили 400 миллионов евро на план действий по БПЛА для Украины. В его рамках обе страны будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов, указано в документе.

Как уточнил глава МО Нидерландов Рубен Брекельманс, речь идет обо всех видах современных беспилотников, которые могут быть использованы для разведки, обороны и нападения.

Ранее американский президент Джо Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Киева средства до конца срока его полномочий. Он распорядился расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе с помощью обучения еще 18 пилотов в 2025 году. Кроме того, Украине выделят 5,5 миллиарда долларов из ранее одобренных конгрессом Штатов средств.