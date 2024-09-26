Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности предоставить Украине гумпомощь

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Китай готов оказать Украине гуманитарную помощь в соответствии с его нуждами. Об этом заявил глава МИД страны Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины", – цитирует главу китайского ведомства РИА Новости.

По словам дипломата, он надеется на то, что Киев продолжит принимать меры для безопасности китайцев и учреждений страны на территории Украины.

Ранее Ван И заявлял, что конфликт на Украине становится более разрушительным, в связи с чем Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать АЭС. Все больше стран глобального Юга объединяются для поддержки мира и формирования условий для мирного урегулирования конфликта, добавил глава МИД КНР. Он указал, что многие из этих стран испытывают значительное давление из-за продолжающегося кризиса.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вероятности скорого окончания конфликта. Глава страны подчеркнул, что его план завершения военных действий не предполагает переговоров с Россией.

При этом ранее Зеленский говорил о подготовке переговоров с РФ и указывал, что Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате.

