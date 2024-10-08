Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года

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В первом квартале 2025 года Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000, сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, их оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы. Министр обороны также отметил, что Париж продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что у России за рубежом есть в полной боевой готовности оружие, применение которого будет грозить серьезными для "хозяев" Киева последствиями. Когда речь идет о "красных линиях", Россия надеется, что ее услышат умные люди, добавил дипломат.

Лавров напомнил, что ситуации, когда РФ может использовать ядерное вооружение, описаны в официальных документах, в том числе в военной доктрине. К таким боевым комплексам могут прибегнуть, если против России или ее союзников будет использовано оружие массового уничтожения или обычное вооружение, что поставило под угрозу существование государства.

Глава МИД сделал акцент на том, что Москва не желает обострения конфликта с Западом. Последний, в свою очередь, намерен поставлять Украине дальнобойное оружие, которое Киев сам по себе использовать не сможет. Это может делать только страна, которая производила данное вооружение, пояснил он.

Владимир Путин уже не раз предупреждал, что разрешение Украине наносить удары по РФ будет означать войну с НАТО, напомнил министр. По его словам, на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.