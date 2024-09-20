LBC: США и Великобритания хотят тайно разрешить Украине бить вглубь России

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Вашингтон и Лондон планируют в ближайшие недели тайно разрешить Киеву направлять ракеты вглубь российских территорий, следует из материала радиостанции LBC.

При этом официальная позиция по данному вопросу изменится уже после первых ударов, говорится в сообщении. Решение планируют принять на Генеральной Ассамблее ООН, которая начнется 24 сентября.

Вашингтон не верит, что разрешение Украине отправлять ракеты вглубь российских территорий будет решающим фактором в существующем конфликте, заявили ранее в Пентагоне.

При этом СМИ пишут, что американский лидер Джо Байден не даст Украине разрешение на удары, пока не увидит так называемый победный план Киева. Журналисты отмечают, что в Белом доме разгораются споры и разногласия по вопросу дальнобойных ракет.

