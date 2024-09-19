Володин пообещал мощный ответ на возможные удары ВСУ вглубь России

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Россия ответит более мощным оружием в случае снятия странами Евросоюза ограничений на удары Украиной дальнобойным оружием по российской территории, к чему призывает Европарламент. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что в этом вопросе не должно быть никаких иллюзий.

"Вопросы к депутатам Европарламента: вы советовались со своими избирателями, прежде чем принимать это решение? Граждане европейских стран хотят, чтобы война пришла в их дом?" – спросил Володин.

Председатель Госдумы предупредил, что требования Европарламента могут привести к мировой войне с применением ядерного оружия. В связи с этим он заявил, что перед принятием решений ЕП должен вспомнить о Второй мировой войне, в результате которой погибли 27 миллионов советских граждан.

"Именно наша страна освободила вас и всю Европу. Помните об этом. Судя по заявлению, по-видимому, вы забыли. Граждане нашей страны знают, что такое война, она прошла через каждую семью", – подчеркнул Володин.

Он также предложил Европарламенту после такого заявления самораспуститься, напомнив, что до Страсбурга российская ракета "Сармат" может долететь всего за 3 минуты 20 секунд.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда остается аккуратным, когда речь идет об ответе на действия Запада. По его словам, у России есть авторитетные эксперты, которые обсуждают в том числе и жесткие варианты мер.

При этом США по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не стали сообщать о снятии ограничений, которые позволили бы Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

Однако официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона продолжит оказывать помощь Киеву.

