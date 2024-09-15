Песков заявил об аккуратности Путина при выборе ответа на действия Запада

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин всегда остается предельно аккуратным, когда речь идет об ответе на действия Запада, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас хватает весьма авторитетных экспертов, которые обсуждают, в том числе и жесткие варианты мер. Я думаю, что этого достаточно", – отметил представитель Кремля во время интервью журналисту Павлу Зарубину.

При этом у России достаточно возможностей с точки зрения Вооруженных сил страны и их экономической поддержки для продолжения спецоперации, подчеркнул он, отметив, что ее цели будут достигнуты.

Ранее Путин предупредил, что принятие решения об использовании Киевом дальнобойного оружия будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте. Он указал, что в таком случае РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.