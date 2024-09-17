Володин пригрозил ответом в случае нанесения ударов по городам РФ

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Россия ответит в случае нанесения ударов по российским городам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления перед началом осенней сессии.

Политик отметил, что сейчас США обсуждают возможность нанесения ударов по территории РФ, при этом спутниковые группировки принадлежат Штатам и странам НАТО. Наведение и исполнение команд из высокоточного оружия в увязке со спутниковыми группировками будут исполняться военными Альянса, следовательно, уточнил Володин, НАТО полностью втягивается в украинский конфликт.

"Они (США. – При. ред.) обсуждают нанесение ударов по нашим мирным городам, причем обсуждают, считая, что это их не коснется. Это не так. Мы ответим. Нам есть чем ответить. Более мощное оружие стоит наготове", – цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда остается аккуратным, когда речь идет об ответе на действия Запада. По его словам, у РФ есть авторитетные эксперты, которые обсуждают в том числе и жесткие варианты мер. Также у Москвы достаточно возможностей с точки зрения вооруженных сил и их экономической поддержки для продолжения СВО, подчеркнул Песков.