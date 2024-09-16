Госдеп: США по-прежнему не готовы объявлять о разрешении на дальние удары по РФ

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США по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готовы сообщить о снятии ограничений, которые позволили бы Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь РФ. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

При этом Миллер отметил, что американская сторона продолжает работать вместе с Украиной, пытаясь определить, какие средства им необходимы для улучшения ситуации на передовой.

Ранее СМИ сообщали, что Байден не даст Украине разрешение на удары, пока не увидит так называемый победный план Киева.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории страны США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в СВО.

