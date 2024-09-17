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17 сентября, 21:01

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Столтенберг: разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ не станет переходом красной линии

В НАТО заявили, что разрешение Киеву бить вглубь РФ не станет переходом красной линии

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

Разрешение Украине отправлять ракеты дальнего действия вглубь России не будет переходом красной линии, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Он (Столтенберг. – Прим. ред.) отверг предупреждение (президента РФ Владимира. – Прим. ред.) Путина о том, что использование ракеты станет "красной чертой", после которой Россия окажется "в войне" с НАТО", – говорится в материале Times.

Столтенберг поддержал страны, которые уже выступили за то, чтобы ВСУ могли применять дальнобойные ракеты.

Разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории РФ США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американский лидер Джо Байден не даст Украине разрешение на удары, пока не увидит так называемый победный план Киева, пишут, в свою очередь, СМИ. Журналисты отмечают, что в Белом доме разгораются споры и разногласия по вопросу дальнобойных ракет.

США не готовы объявлять о разрешении на дальние удары ВСУ вглубь РФ

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