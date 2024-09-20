Политолог Фельдман назвал пустым заявление Зеленского о точке в конфликте с Россией

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в российско-украинском конфликте должна быть поставлена точка в 2024 году, связано с его желанием "удовлетворить общественный запрос на возвращение к нормальной жизни". Такое мнение выразил кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT.

Политолог считает, что Зеленский является типичным политиком-популистом, который всегда старается подстроить свою риторику под конъюнктуру общественных настроений.

"Последние социологические опросы свидетельствуют о том, что доля украинцев, желающих немедленного завершения вооруженной фазы конфликта с Россией, стремительно растет. Офис президента не может игнорировать фундаментальные изменения в умах граждан", – отмечает Фельдман.

По мнению эксперта, Зеленский произносит те слова, которые от него хотят услышать граждане Украины. При этом украинский лидер все еще является "ярым сторонником" продолжающегося конфликта, ведь после прекращения огня ему придется отменить военное положение и провести президентские выборы, объяснил специалист.

Фельдман подчеркивает, что нет никаких оснований относиться к "пустым заявлениям Зеленского всерьез".

Ранее Зеленский заявил, что Украина уже живет по "плану Б", так как президент США Джо Байден пока не ответил поддержкой на "план победы" Киева. Такое высказывание политик сделал в ответ на вопрос, что будет, если Штаты откажут Украине в поддержке плана.

