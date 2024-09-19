Депутат Чепа заявил, что "план победы" Зеленского не может быть реализован

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"План победы" президента Украины Владимира Зеленского не может быть реализован. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT.

Депутат убежден, что реализация этого "плана" предполагает безграничную военную и финансовую помощь Киеву. При этом он отметил, что Зеленский оставил себе возможность оправдаться перед украинскими националистами в случае поражения.

"Он всегда может сказать своим националистам, которых он боится, что "нас кинули американцы". У него всегда будет отход, сказать, что "нас втянули в этот конфликт и нас кинули". На мой взгляд, он оставил себе возможность лавировать", – отметил Чепа.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с изданием назвал "план победы" попыткой отвлечь внимание людей от реального положения дел на фронте. Он напомнил, что до этого существовала "формула мира", сейчас же она уступила место "плану победы".

"Зеленскому нужно как можно дольше продолжать военные действия, чтобы удержаться у власти, для этого он будет предлагать планы, формулы, стратегии и прочие сомнительные конструкции, обещающие победу Украине, но не имеющие практического воплощения", – поделился Белик.

Ранее украинский лидер заявил о полной готовности "плана победы" для Украины. Он отметил, что сейчас для Киева главным является реализация этого плана. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не делилась подробностями своего плана с кем бы то ни было. По его словам, первый контакт по данному вопросу состоится с президентом США Джо Байденом.