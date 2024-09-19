В Пентагоне не верят, что разрешение на удары ВСУ вглубь РФ станет решающим фактором

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Вашингтон не верит, что разрешение Украине отправлять ракеты вглубь российских территорий будет решающим фактором в существующем конфликте. С таким заявлением выступила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев", – передает ТАСС ее слова.

По мнению Сингх, Киев не сможет таким образом вернуть потерянные территории.

Разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории РФ США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американский лидер Джо Байден не даст Украине разрешение на удары, пока не увидит так называемый победный план Киева, пишут, в свою очередь, СМИ. Журналисты отмечают, что в Белом доме разгораются споры и разногласия по вопросу дальнобойных ракет.

