Зеленский назвал российские активы украинскими деньгами

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Замороженные на Западе российские активы должны принадлежать Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Российское государство не ценит ни людей, ни морали – оно ценит только деньги. И поэтому для них это также будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину. Откровенно говоря, это украинские деньги", – сказал украинский лидер.

Зеленский также потребовал найти механизм для направления этих средств на Украину, чтобы они как можно скорее начали там работать.

В конце октября Вашингтон и Киев подписали документы о намерениях США выделить Украине около 20 миллиардов долларов в качестве кредита с последующим погашением из доходов от замороженных российских активов.

Между тем замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявлял, что предоставление G7 займа Украине с погашением доходами от замороженных российских активов является воровством. Он уточнил, что у России есть инструментарий и принятые решения, которые позволят принять зеркальные меры.

В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что средства иностранцев, хранящиеся на российских счетах, будут использованы аналогичным образом. Эти деньги будут направляться на нужды экономики и субъектов страны.

