Силуанов заявил о готовности РФ забрать доходы от активов иностранцев в России

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Если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, то Россия поступит аналогично, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций", – предупредил он.

Так, средства иностранцев хранятся на российских счетах, поэтому они будут использованы аналогичным образом. Эти деньги будут направляться на нужды экономики и субъектов страны.

"Такие решения уже приняты", – сказал он в ответ на вопрос о сроках принятия подобных решений.

Ранее Вашингтон и Киев подписали документы о намерениях США выделить Украине около 20 миллиардов долларов в качестве кредита с последующим погашением из доходов от замороженных российских активов. Российское посольство назвало это воровством.

