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Посольство РФ в США назвало воровством предоставление США Украине около 20 миллиардов долларов с последующим погашением этой суммы средствами из доходов от замороженных российских активов.

"Неоколониальные замашки узкой группки стран во главе с Соединенными Штатами давно и заслуженно вызывают резкое отторжение у глобального большинства", – говорится в телеграм-канале дипмиссии.

В качестве подтверждения этому приводятся результаты саммита БРИКС в Казани, которые продемонстрировали востребованность многосторонних усилий по выстраиванию подлинно независимой финансовой архитектуры.

Ранее американский и украинский министры финансов Джанет Йеллен и Сергей Марченко подписали документ о планах США по выделению Украине около 20 миллиардов долларов. По словам главы Минфина США, документ был подписан с украинской стороной для того, чтобы заявить о намерении стран заключить кредит, а также показать, что источником погашения будет доход, полученный от замороженных активов России, а не новые американские или украинские налоговые доллары.