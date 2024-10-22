Великобритания предоставит Киеву более 2 млрд фунтов в рамках кредита G7

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Власти Великобритании объявили о выделении Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,93 миллиарда долларов) в рамках кредита G7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Британии.

По данным британских властей, кредит будет предоставлен за счет прибыли от попавших под санкции российских активов.

Администрация США, в свою очередь, готова выделить 40% от общей суммы кредита, который Украине намерены предоставить участники Группы семи (G7), сообщали зарубежные СМИ. Так, общая сумма кредита оценивается в 50 миллиардов долларов, США же готовы выделить вплоть до 20 миллиардов.

Россия вправе ответить зеркальными мерами Евросоюзу, если европейские страны решат использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине, отмечали эксперты.