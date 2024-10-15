Эксперт Левчук: Россия вправе конфисковать активы ЕС для погашения кредита Киеву

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Россия вправе ответить зеркальными мерами ЕС, если европейские страны решат использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине. Таким мнением поделился доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Левчук с РИА Новости.

Левчук подчеркнул, что по принципам международного права все финансовые операции с суверенными активами России являются незаконными без ее участия.

"Таким образом, Российская Федерация конфискует аналогичный объем финансовых активов западных стран в ответ на действия Европарламента, если они будут исполнены", – добавил эксперт.

По его словам, конфискация российских активов при помощи санкций требует согласия Совбеза ООН и Россия будет блокировать подобные инициативы. При этом Москва может обратиться в международные суды, "но решения по искам предполагают учет аналогичных обращений со стороны Евросоюза".

"Ввиду неизбежности использования Россией факта заморозки западных средств в размере 288 миллиардов долларов, при изъятии российских активов правомерны встречные действия, которые откроют перспективу и встречных исков", – заключил эксперт.

Ранее комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал в пользу разработанного Еврокомиссией механизма выделения Киеву кредита в размере 35 миллиардов евро. Отмечается, что погашение кредита будет производиться из доходов от замороженных суверенных активов России.

Следующим шагом после согласования профильным комитетом станет формальное обсуждение и утверждение данного положения депутатами Европарламента. Это должно произойти на пленарной сессии, которая запланирована на 22 октября.