США готовы предоставить Украине 20 млрд долларов от общей суммы кредита G7

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Администрация президента США Джо Байдена готова выделить 40% от общей суммы кредита, который Украине намерены предоставить участники Группы семи (G7). Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Financial Times.

Общая сумма кредита оценивается в 50 миллиардов долларов, США готовы выделить вплоть до 20 миллиардов. Согласно сведениям источников издания, Вашингтон может выделить требуемую сумму, даже если ЕС не выполнит требование США убедить Венгрию отказаться от вето на продление срока антироссийских санкций.

Уточняется, что администрация Байдена продолжает обсуждать с членами Конгресса и представителями украинского руководства вопросы, касающиеся возвращения долга. Предполагается, что кредит будет выплачиваться в том числе за счет реинвестирования прибыли от замороженных активов РФ.

Ранее комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал в пользу разработанного Еврокомиссией механизма выделения Киеву кредита в размере 35 миллиардов евро. Отмечается, что погашение кредита будет производиться из доходов от замороженных суверенных активов России.

Следующим шагом после согласования профильным комитетом станет формальное обсуждение и утверждение данного положения депутатами Европарламента. Это должно произойти на пленарной сессии, которая запланирована на 22 октября.