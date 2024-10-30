В Швейцарии заявили, что не могут выделять Украине кредиты за счет активов РФ

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Швейцария не имеет возможности для предоставления Украине займов за счет доходов от заблокированных активов РФ. Об этом со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны сообщает ТАСС.

"Никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется, поскольку активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг", – сообщил официальный представитель секретариата Фабиан Майенфиш.

Он уточнил, что в Швейцарии нет прибылей, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7.

Ранее Вашингтон и Киев подписали документы о намерениях США выделить Украине около 20 миллиардов долларов в качестве кредита с последующим погашением из доходов от замороженных российских активов.

Предоставление G7 займа Украине с погашением доходами от замороженных российских активов является воровством, заявлял замминистра финансов РФ Иван Чебесков. Он уточнил, что у России есть инструментарий и принятые решения, которые позволят принять зеркальные меры.

В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что средства иностранцев, хранящиеся на российских счетах, будут использованы аналогичным образом. Эти деньги будут направляться на нужды экономики и субъектов страны.